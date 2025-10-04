MLS, Orlando-Columbus: diretta tv e streaming LIVE del match

Il match si prospetta equilibrato e ricco di emozioni. La squadra di casa parte leggermente favorita grazie al fattore campo e a una maggiore efficacia offensiva, ma gli ospiti restano un avversario imprevedibile

Stefano Sorce 4 ottobre - 00:06

Il momento delle due squadre — Orlando City occupa attualmente l’11ª posizione con 52 punti, frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte, con un bilancio di 59 gol segnati e 44 subiti.La squadra di Oscar Pareja, guidata in avanti dai colpi del colombiano Luis Muriel, arriva con una forma altalenante: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare. L’ultimo match si è concluso con un pareggio per 1-1 contro l’FC Cincinnati, risultato che ha mostrato solidità in attacco ma ancora qualche fragilità difensiva. In casa, però, Orlando riesce spesso a esprimere un gioco più aggressivo e concreto, cercando di sfruttare il supporto dei tifosi per ottenere punti pesanti.

Il Columbus Crew si trova invece al 13º posto con 50 punti, con un record di 13 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte, segnando 51 gol e subendone 49.La squadra guidata da [allenatore] arriva da un periodo complicato: anche per loro, il bilancio è di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite. L’ultimo ko per 0-2 contro il Chicago Fire ha messo in luce i problemi soprattutto lontano da casa, dove hanno ottenuto solo 5 vittorie in 16 trasferte. Sarà quindi fondamentale trovare più compattezza difensiva per cercare di strappare un risultato positivo in Florida.

Le probabili formazioni di Orlando City-Columbus — Orlando City (4-4-2): Gallese; Freeman, Williams, Jansson, Brekalo; Pasalic, Smith; Atuesta, Angulo Cortes, Ojeda; Muriel. Allenatore: Pareja.

Columbus Crew (4-4-2): Schulte; Herrera, Cheberko, Moreira, Amundsen; Picard, Nagbe; Chambost, Arfsten, Gazdag; Aliyu. Allenatore: Nancy.