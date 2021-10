MVV Maastricht, la partita è a Breda…ma la Polizia scorta i tifosi allo stadio di…Tilburg!

La Polizia confonde le tifoserie e pensa che gli autobus dei tifosi Maastricht siano quelli del Fortuna Sittard ma non è così...

"Sulla strada per Breda, alcuni autobus dei nostri tifosi sono stati presi fuori strada vicino a Tilburg dalla polizia locale e portati allo stadio del Willem II, perché scambiati per un pullman di tifosi del Fortuna Sittard. Per favore, non lasciate che questo accada di nuovo". Questo il testo del post dell'MVV Maastrchit prima della partita della Seconda divisione olandese poi persa 3-0 sul campo del NAC Breda. Ai tifosi del Fortuna Sittard, invece è andata un po' meglio visto che hanno pareggiato 1-1 sul campo del Willem II di Tilburg nella Eredivisie, il massimo campionato olandese.