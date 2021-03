Parma, l’ex Galloppa: “Salvezza possibile” – Il presidente Krause chiama Gandini…

L'ex centrocampista del Parma Galloppa commenta il momento della squadra. Intanto Krause vorrebbe inserire Umberto Gandini in società

Sembra girare tutto male al Parma di mister D'Aversa, anche quando la vittoria sembrava ormai ad un passo, è sfumata negli ultimi secondi a causa di autogol. La squadra ha però dimostrato voglia e senso di appartenenza e sul raggiungimento della salvezza è intervenuto anche l'ex centrocampista Galloppa, ai microfoni di ParmaTalk: " Si intravedeva la vittoria, mancano pochi secondi, era fatta, l'autogol del 3 a 3 è stato un riflesso dettato dalla paura, difficile da commentare siamo essere umani. La salvezza è difficile ma ancora possibile, secondo me il Parma ha più qualità di quelle che la precedono ma è chiaro che quando proponi un altro calcio, come sta facendo ora la squadra, bisogna avere la predisposizione mentale dei giocatori. Non è un problema di allenamenti ma di testa".

Oltre ai problemi del campo, il nuovo presidente americano Krause deve anche ricostruire al più presto la spina dorsale della società. Il nuovo proprietario non farà mancare nulla alla squadra e sarà presente il più possibile ma per rafforzare la propria leadership serve la presenza di un dirigente che possa rappresentarlo.

Ecco perché nella lista del presidente compare anche il nome di Umberto Gandini, ex direttore esecutivo del Milan, ex amministratore delegato della Roma e attuale amministratore delegato della Lega Basket. Serve un supporto, che tenga a bada i conti, che visioni l’operato della società e che adoperi anche delle scelte per conto di Kyle Krause, accentratore sì, ma ‘costretto’ a defilarsi per problemi logistici. Un uomo di esperienza, che ha vissuto 25 anni all'interno del mondo del calcio come Gandini sarebbe l'ideale, ma deve prima liberarsi dal suo attuale incarico. Tra le altre ipotesi, c'è anche quella di affidare il ruolo di direttore tecnico ad Alessandro Lucarelli, che avrebbe il compito di scegliere un direttore sportivo all'altezza, che sappia garantire affidabilità e competenza.