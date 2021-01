Poche ore al derby veneto, parla Paolo Zanetti: “Di Carlo è sempre stato il mio idolo”

Mister Zanetti vuole conquistare i playoff con il Venezia. Venerdi sì giocherà il derby con il suo idolo.

"Sarà un partita speciale, soprattutto per Paolo Zanetti, il quale ha mosso i primi passi da giocatore nel calcio professionistico proprio con la maglia del Vicenza ed ha apertamente dichiarato di ammirare molto Di Carlo: "Mimmo è sempre stato il mio idolo, così com'è un mito per la storia Vicentina: conservo ancora in camera il poster di Mimmo degli anni 90". Zanetti infatti, è sempre stato un tifoso vicentino, militando anche nelle giovanili del club per anni, fino a conquistare la prima squadra con cui hai segnato il primo gol tra i professionisti nel 2002. Impossibile quindi, non ammirare una bandiera del Vicenza come Domenico Di Carlo, il quale per 9 lunghi anni (250 presenze) ha difeso i colori biancorossi, conquistando anche una storica coppa Italia nella stagione 1996/97.