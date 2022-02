Podolski salta il derby da avversario nella sua città di nascita: cori e insulti su di lui

Derby della Slesia polacca senza reti...

Prima della partita, i tifosi di entrambe le squadre hanno espresso la loro solidarietà all'Ucraina e hanno insultato insieme la Russia. I giocatori sono entrati in campo con lo striscione "Stop "War". Lukas Podolski, nato a Gliwice, la città del Piast padrone di casa, non ha potuto giocare per infortunio nel derby slesiano con la maglia del Gornik Zabrze. Ha lottato con l'acciacco subito nella partita contro Raków Częstochowa, ma non è guarito in tempo. Per i primi minuti i tifosi di Piast lo hanno insultato senza pietà, poi è stato difeso dai cori dei suoi tifosi.