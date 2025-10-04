Porto-Benfica, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Match di spicco tra due realtà blasonate della Liga Portugal: il talento di Farioli si confronta con la leggenda di José Mourinho

Il campionato portoghese ci regala questo weekend una delle sfide più intriganti ed agonisticamente di alto livello per storia, valori tecnico-tattici in campo e portata delle tifoserie: nella splendida cornice dell'Estadio do Dragao va in scena Porto-Benfica domenica sera. Si tratta di una delle gare più prestigiose che la Liga Portugal possa offrire e per questa motivazione lo spettacolo è assicurato. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Porto-Benfica GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il match, in programma domenica 5 ottobre alle ore 22:15, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi e anche in diretta su Dazn.

Il momento delle due squadre — Primo posto in classifica e dominio totale in campionato per i padroni di casa, che possono vantare un rendimento assolutamente convincente, figlio di una forma fisica a ottimi livelli e di equilibri di squadra che funzionano. Il lavoro del neo-tecnico Francesco Farioli sta pagando alla grande: sono infatti sette le vittorie su altrettante partite disputate per il Porto, che ora punta all'ottava per consolidare quanto di buono fatto finora. La sensazione è che, qualora dovesse arrivare un altro trionfo tra le mura amiche, la fuga verso la vittoria del titolo sarebbe già certificata nonostante manchino ancora tante partite da disputare.

Per quanto concerne gli ospiti, il rendimento in campionato è comunque positivo anche se sono solamente cinque i trionfi, conditi da due pareggi. Ad ogni modo, il Benfica mette nel mirino il colpaccio esterno per accorciare la distanza in classifica e riaprire la corsa al titolo. Un'impresa difficile, ma non impossibile, soprattutto se alla guida della squadra c’è lo Special One José Mourinho.

Le probabili formazioni di Porto-Benfica — Porto (4-3-3): Costa, Moura, Kiwior, Bednarek, Rosario, Froholdt, Varela, Veiga, Sainz, Aghehowa, Pepe. Allenatore: Francesco Farioli

Benfica (4-3-3): Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Lukebakio, Pavlidis, Sudakov. Allenatore: José Mourinho