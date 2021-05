Protesta tifosi Manchester Utd, Schmeichel si oppone: “Idioti e bulli”

Manchester United-Liverpool rinviata a causa della protesta dei tifosi. Indagini della polizia in corso e l'ex portiere Schmeichel condanna i colpevoli.

L'ultimo weekend in Inghilterra è stato molto movimentato. L'invasione dell'Old Trafford da parte di alcuni tifosi che protestavano contro la proprietà ha creato non poche polemiche. Dopo l'annuncio della partecipazione alla Superlega (poi ritirata) si è generato un clima d'odio tra i sostenitori dei Red Devils nei confronti della famiglia Glazers, che ha portato alla violenta invasione di campo, rendendo impossibile l'inizio del big match contro il Liverpool. Le indagini della polizia sono iniziate e c'è già stato un arresto, ma si continuano a cercare gli organizzatori di questa protesta eccessiva.

Sono tante le reazioni nel mondo del calcio e di ex giocatori come quella di Peter Schmeichel che ha definito il gesto dei tifosi "idiota e da bulli". "Non credo che quelli all'interno dello stadio fossero veri tifosi - ha spiegato l'ex estremo difensore del Man United -. Alcuni non erano nemmeno nati quando i Glazers hanno rilevato il club. I veri tifosi danno la loro opinione, ma con un tono appropriato".