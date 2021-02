Sassuolo-Spezia, parla De Zerbi: “Berardi recuperato. Sarà una partita aperta”

Mister De Zerbi parla della sfida contro lo Spezia e analizza il momento e le prospettive della squadra

21^ giornata di Serie A, domani alle 15 al Mapei Stadium, i ragazzi di De Zerbi ospiteranno lo Spezia per cercare di ritrovare la vittoria in campionato che manca da un mese esatto. I 2 punti nelle ultime 4 partite, hanno evidenziato una condizione fisica non ottimale che la squadra deve recuperare al più presto per evitare di scivolare al nono posto della classifica favorendo il Verona di Juric. In conferenza stampa alla vigilia del match De Zerbi ha analizzato così i gol nei finali di partita e la condizione fisica della squadra: "Non è più una casualità, sta diventando una qualità, dimostra carattere, dimostra che comunque la squadra ci crede fino alla fine, che concludiamo le partite sempre in attacco. Poi se andiamo ad analizzare le gare con Parma e Cagliari, la sconfitta non ci stava in nessuna delle due. Per quanto riguarda l'aspetto fisico non credo che la squadra sia al 100% ancora, nè il collettivo nè i singoli. Ora ci stiamo allenando bene, stiamo spingendo e penso che siamo in crescita dal punto di vista atletico. Dobbiamo recuperare dei giocatori che ci spostano. Se ci sono giocatori più determinanti di altri? No, se ci riferiamo alla finalizzazione, Berardi, Caputo e Defrel sono i più determinanti. Se ci riferiamo al gioco, noi dipendiamo dai difensori. In questo momento non siamo così efficaci sotto porta, perché costruiamo e negli ultimi 20-25 metri serve la qualità e la condizione fisica dei giocatori offensivi che in questo momento ci sta mancando ma le partite le stiamo facendo noi, portiamo una marea di palloni nell'area avversaria, poi se ci riferiamo al fare gol i giocatori determinanti sono Boga, Berardi, Caputo, Djuricic, Traoré".