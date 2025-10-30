Ravenna-Ascoli, Serie C: dove vedere la partita in streaming e diretta

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match

Michele Massa 30 ottobre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 14:02)

In programma per il girone B di Serie C domenica 2 novembre la sfida tra Ravenna e Ascoli. Partita che è una delle "top match" del weekend di campionato, gol e spettacolo sembrano certi. Scopri dove vedere Ravenna-Ascoli in diretta streaming gratis su Bet365.

Il Ravenna ha costruito i propri successi principalmente sulla solidità del reparto difensivo, che finora si è dimostrato tra i più affidabili del campionato: solo 13 reti subite in 11 giornate testimoniano l’equilibrio e l’organizzazione tattica della squadra. Anche in fase offensiva la formazione romagnola ha mostrato buone trame di gioco, grazie a un collettivo capace di esprimere un calcio dinamico e compatto.

Dall’altra parte, l’Ascoli arriva a questo confronto forte di un attacco esplosivo, capace di realizzare ben 22 gol, uno dei migliori reparti offensivi dell’intero torneo. La formazione marchigiana si distingue anche per la sua straordinaria solidità difensiva: con appena 2 reti incassate, rappresenta un vero e proprio muro per gli avversari. Questa combinazione di efficacia in avanti e compattezza dietro rende l’Ascoli una delle squadre più temibili e complete del momento.

