Birmingham-Millwall: la partita della Championship

Carmine Panarella 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 15:02)

La Championship ci regala un confronto interessante tra due squadre in piena corsa per i rispettivi obiettivi. Birmingham e Millwall si affrontano lunedì 4 novembre alle ore 20:45 in un match che promette equilibrio e intensità, con entrambe le formazioni alla ricerca di punti pesanti per consolidare la propria posizione in classifica.

Il momento delle due squadre — Il Birmingham si presenta al match con l’obiettivo di confermare la propria solidità e restare agganciato alla zona playoff. La squadra ha mostrato buone trame di gioco e concretezza nelle ultime gare, ma deve trovare maggiore continuità nei risultati. In classifica, il Birmingham è undicesimo con 18 punti.

Il Millwall, invece, vive un ottimo momento e punta a consolidare il quarto posto, forte di una fase difensiva compatta e di un attacco sempre pericoloso. La squadra di Neil ha tutte le carte in regola per continuare a inseguire la promozione. Il Millwall è quarto con 24 punti.

Le probabili formazioni di Birmingham-Millwall — Entrambi gli allenatori si affidano ai propri moduli di riferimento, cercando equilibrio tra le due fasi. Il tecnico del Birmingham dovrebbe confermare un 4-2-3-1 votato alla costruzione dal basso, mentre il Millwall potrebbe schierarsi con un 4-4-1-1 più prudente, pronto a colpire in contropiede.

Birmingham (4-2-3-1): Beadie, Iwata, Neumann, Klarer, Cochrane, Leonard, Doyle, Roberts, Paik, Anderson, Stansfield. Allenatore: Chris Davies

Millwall (4-4-1-1): Benda, Byran, Cooper, Crama, Leonard, Ballo, Mazou-Sacko, Luongo, Emakhu, Smallbone, Coburn. Allenatore: Alex Neil

