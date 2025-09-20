I biancocelesti di Sarri puntano alla vittoria per agganciare in classifica i giallorossi del Gasp che, a loro volta, vogliono i 3 punti per riscattare la sconfitta contro il Torino

Jacopo del Monaco 20 settembre - 09:06

Tra le sfide della quarta giornata di Serie A c'è anche il Derby della Capitale tra Lazio e Roma e, di seguito, ci sono le informazioni riguardanti il dove vedere una delle stracittadine più importanti d'Italia. I due club si affronteranno domani 21 settembre alle ore 12:30 presso lo Stadio Olimpico.

La situazione in vista del derby — A causa del calciomercato bloccato, l'unico rinforzo della Lazio è stato il ritorno in panchina di Maurizio Sarri. Per questa stagione, i biancocelesti non giocheranno competizioni europee e potranno concentrarsi molto di più sul campionato e, quando arriverà il momento, sulla Coppa Italia. Nelle prime tre gare di A, la Lazio ha totalizzato altrettanti punti grazie alla sola vittoria casalinga per 4-0 contro il Verona, mentre negli altri due match ha perso contro Como (2-0) e Sassuolo (1-0).

La Roma di Gian Piero Gasperini, invece, tra pochi giorni disputerà la prima giornata di Europa League andando in Francia ad affrontare il Nizza. Nelle prime due giornate di campionato, i giallorossi hanno vinto 1-0 sia contro il Bologna grazie al gol del nuovo arrivato Wesley che contro il Pisa con rete di Matias Soulé. Nell'ultima partita in A, però, hanno perso di misura tra le mura amiche contro il Torino, che ha conquistato i tre punti grazie al primo gol in granata di Giovanni Simeone.

Probabili formazioni — Tra i biancocelesti, che non potranno contare su Vecino, Lazzari e Patric, ci sono dubbi sulle presenze di Rovella e Castellanos, che potrebbero essere sostituiti da Cataldi e Dia. In attacco, invece, c'è anche il ballottaggio Pedro-Cancellieri. Per la Roma mancheranno Dybala e Bailey, mentre Wesley cercherà di esserci nonostante la gastroenterite degli ultimi giorni. In difesa Hermoso ha riportato un affaticamento muscolare e, al suo posto, potrebbe giocare Celik.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All: Sarri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All: Gasperini

Lazio-Roma, dove vedere la stracittadina — La Lazio, domani, gioca "in casa" e vuole mantenere l'imbattibilità casalinga nella stracittadina che dura da ben 9 anni. La Roma, dal canto suo, vuole sfatare questo tabù per portare a casa i tre punti prima dell'esordio europeo contro il Nizza. Le due squadre si affronteranno alle ore 12:30 di domani ed il derby si potrà vedere in diretta televisiva esclusivamente su DAZN. Anche la diretta streaming, ovviamente, sarà visibile soltanto su DAZN.