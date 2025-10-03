Ligue 1, Auxerre-Lens, dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

I padroni di casa arrivano dal ko per 2-0 in casa del PSG mentre gli ospiti nell'ultimo turno hanno pareggiato 0-0 in trasferta contro il Rennes. Match equilibrato dove fare un pronostico è davvero difficile. Guarda la diretta streaming gratis.

Redazione Derby Derby Derby 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 12:53)

Sono tanti i match della settima giornata di Ligue 1 dove non c'è una favorita netta e quindi il pronostico è apertissimo. Fra questi c'è senza dubbio Auxerre-Lens, gara che è in programma sabato 4 ottobre alle ore alle ore 21,05 e di cui vi offriamo una preview in questo articolo. Con Bet365 puoi seguire Auxerre-Lens GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Auxerre-Lens in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Auxerre-Lenss è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione che ti dà la piattaforma è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un esclusivo pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Ligue 1 francese e in particolare la sfida del Stade de l'Abbé-Deschamps direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per vedere il match è quindi disponibile la registrazione su Bet365, l'attivazione del tuo conto e la visione gratis di Auxerre-Lens in diretta live. Un altro modo per vedere la partita è diretta tv su Sky Sport.

Auxerre-Lens, i numeri della vigilia — I biancoazzurri padroni di casa sono 14esimi in classifica con soli 6 punti conquistati in altrettante giornate, frutto di 2 vittorie e 4 sconfitte con soli 4 reti all'attivo e 8 al passivo. La squadra arriva da un ko onorevole in casa dei campioni di Francia e d'Europa in carica del PSG per 2-0. I giallorossi giocano la loro seconda trasferta consecutiva dopo lo 0-0 in casa del Rennes. La squadra è settima in graduatoria 10 punti frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte con 8 goal segnati e 5 subiti. Nei due precedenti della scorsa stagione entrambi i match sono finiti con 4 goal totali segnati: 2-2 ad Auxerre nel girone d'andata e 4-0 per i biancoblu in trasferta in casa dei rivali in quello di ritorno.

Le probabili formazioni di Brest-Nantes — AUXERRE (4-5-1) - Leon; Senaya, Siwe, Sierralta, Mensah, Oppegard; Sinayoko, Owusu, Danois, Namaso; Mara. All. Pellissier

LENS (3-4-2-1) - Risser; Baidoo, Sarr, Gainou; Aguilar, Thomasson, Sangare, Udol; Thauvin, Said; Fofana. All. Sage.