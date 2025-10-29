Los Angeles FC-Austin, MLS: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Segui Los Angeles FC-Austin in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di MLS

Redazione Derby Derby Derby 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 03:18)

Mercoledì 29 ottobre alle ore 3,30 di notte in Italia va in scena Los Angeles FC-Austin, gara di andata degli ottavi di finale dei playoff MLS. Il match si terrà al BMO Stadium in un match che potrebbe essere più equilibrato di quanto non si pense e in questo articolo spieghiamo il perché.

Verso Los Angeles FC-Austin, ottavi di finale di MLS — I LAFC hanno chiuso la regular season da terzi in classifica nella western conference con 60 punti, 3 soli in meno di San Diego primo. Il ruolino di marcia dei californiani è stato di 17 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte frutto di 65 goal fatti e 40 subiti. La squadra in casa arriva da 3 successi consecutivi contro Salt Lake, Atlanta e Toronto.

Austin è testa di serie numero 6 all'ovest avendoi chiuso la regula season con 47 punti e un bilancio di 13 vinte, 8 pareggiate e 13 perse. Interessare notare che i neroverdi con 37 goal fatti siano stati il peggior attacco della conference. Inoltre i texani hanno chiuso malissimo la stagione con 3 ko negli ultimi 4 turni. Attenzione però: Austin ha batutto LAFC due volte in questa stagione, entrambe per 1-0.

Probabili formazioni Los Angeles FC-Austin — Los Angeles dovrebbe presentarsi a questa andata degli ottavi col solito 4-3-3: Lloris in porta; Palencia, Porteous, Nkosi e Smolyakov in difesa; Moran, Segura e Delgado a centrocampo e tridente con Tillman, Ebobisse e Martinez. Austin dovrebbe rispondere con il 3-4-3: Stuver fra i pali; Hines-Ike, Djordjevic e Guilherme in difesa; Desler, Sanchez, Pereira e Gallagher in mezzo al campo; Bukari, Fodrey e Wolff in attacco.

LOS ANGELES (4-3-3) - Lloris; Palencia, Porteous, Nkosi, Smolyakov; Moran, Segura, Delgado; Tillman, Ebobisse, Martinez. All. Cherundolo.

AUSTIN (3-4-3) - Stuver; Hines-Ike, Djordjevic, Guilherme; Desler, Sanchez, Pereira, Gallagher; Bukari, Fodrey, Wolff. All. Estevez

