Streaming Lens-Marsiglia: la Ligue 1 in Diretta TV e Live Gratis

Lens-Marsiglia, 9° turno di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 24 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 08:18)

Sabato 25 ottobre 2025, alle 21:05, lo Stade Bollaert-Delelis sarà teatro di un incontro che promette gol e spettacolo. Il Lens, solido e difficile da superare tra le mura di casa, attualmente quarto in classifica, ospita un Marsiglia carico di fiducia, in testa alla classifica dopo un inizio di stagione travolgente. Scopri come seguire la sfida di Ligue 1 Lens-Marsiglia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Lens — Lens protagonista fin qui di un inizio di stagione solido. Nonostante una battuta d’arresto alla prima giornata contro il Lione, i giallorossi hanno subito reagito con una serie di tre successi consecutivi, dimostrando grande consistenza offensiva e capacità di gestire la pressione in casa. La squadra guidata da Pierre Sage si mostra dunque determinata e pronta a dare battaglia davanti al proprio pubblico.

Qui Marsiglia — Il Marsiglia, invece, arriva con il morale altissimo grazie a un avvio di campionato impressionante che lo ha portato in vetta alla classifica. Dopo cinque vittorie consecutive, i ragazzi di Roberto De Zerbi hanno subito una sconfitta in Champions League contro lo Sporting, complicata dall’espulsione di Emerson, ma resta chiaro che la squadra ha qualità e fiducia per affrontare avversari ostici come il Lens. Tuttavia, il doppio impegno tra campionato e coppe potrebbe rendere la trasferta impegnativa.

Lens-Marsiglia, probabili formazioni — Il Lens scenderà in campo con un 3-4-2-1, affidandosi a Risser tra i pali. La difesa a tre sarà composta da Baidoo, Sarr e Fofana, mentre sulle fasce agiranno Aguilar e Udol. A centrocampo ci saranno Sangaré e Thomasson, con Thauvin e Said a supporto dell’unica punta Edouard.

Il Marsiglia, invece, opterà per un 4-2-3-1 con Rulli in porta. La linea difensiva sarà formata da Weah, Pavard, Aguerd ed Emerson. In mediana agiranno Gomes e Hojbjerg, mentre il tridente offensivo vedrà Greenwood, O'Riley e Paixao a sostegno di Vaz, unica punta.

LENS (3-4-2-1): Risser, Baidoo, Sarr, Fofana, Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol, Thauvin, Said, Edouard. Allenatore: Pierre Sage

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Weah, Pavard, Aguerd, Emerson; Gomes, Hojbjerg; Greenwood, O'Riley, Paixao; Vaz. Allenatore: Roberto De Zerbi.

