Un altro importante riconoscimento per Hub Affiliations, protagonista nel panorama dell’iGaming e dell’affiliate marketing: il gruppo è stato selezionato come finalista ai SiGMA Eurasia Awards 2026, nella prestigiosa categoria Best Corporate Service Provider, un premio che celebra l’eccellenza nei servizi corporate per l’industria del gaming e tecnologia.
IL RICONOSCIMENTO
Hub Affiliations finalista ai SiGMA Eurasia Awards 2026 nella categoria Best Corporate Service Provider
La nomination arriva nel contesto dei SiGMA Eurasia Summit 2026, uno degli appuntamenti internazionali più importanti del settore, che si terrà a Dubai dal 9 all’11 febbraio 2026, riunendo operatori, innovatori, brand tecnologici e professionisti da tutto il mondo.
Una nomination di peso per il gruppo italiano—
Essere inseriti tra i finalisti dei SiGMA Eurasia Awards rappresenta una conferma significativa del percorso di crescita intrapreso da Hub Affiliations negli ultimi anni. Il riconoscimento sottolinea la capacità del gruppo di combinare competenze tecnologiche, strategie di mercato e un approccio orientato alla qualità dei servizi offerti ai brand e agli operatori dell’iGaming.
Il valore della nomination—
I SiGMA Awards sono riconosciuti a livello globale come uno degli eventi più prestigiosi dell’industria del gaming e dell’iGaming. La categoria Best Corporate Service Provider raccoglie realtà che si sono distinte per capacità organizzative, supporto operativo, innovazione di processo e impatto strategico sul mercato. Ecco le dichiarazioni del CEO di Hub Affiliations, Francesco Maddalena: “Essere shortlisted ai SiGMA Eurasia Awards 2026 come Best Corporate Service Provider rappresenta una conferma strategica della nostra visione. Abbiamo dimostrato che la creator economy può crescere come una vera industria, con governance certificata, strutture solide e accesso ai mercati globali. l nostro obiettivo non è solo supportare la crescita, ma rendere quella crescita sostenibile, trasparente e replicabile. Le nostre 16 certificazioni ISO e i sistemi di AI che mettiamo a disposizione dei creator sono strumenti concreti per costruire il futuro di questo settore”.
Un traguardo costruito su visione e innovazione—
L’ingresso nella shortlist dei SiGMA Eurasia Awards 2026 rappresenta una testimonianza della strategia perseguita da Hub Affiliations: costruire un modello di affiliazione e servizi corporate che metta al centro qualità, compliance, performance e relazioni durature con i partner.
