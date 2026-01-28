Hub Affiliations finalista ai SiGMA Eurasia Awards 2026 nella categoria Best Corporate Service Provider

Il valore della nomination

I SiGMA Awards sono riconosciuti a livello globale come uno degli eventi più prestigiosi dell’industria del gaming e dell’iGaming. La categoria Best Corporate Service Provider raccoglie realtà che si sono distinte per capacità organizzative, supporto operativo, innovazione di processo e impatto strategico sul mercato. Ecco le dichiarazioni del CEO di Hub Affiliations, Francesco Maddalena: “Essere shortlisted ai SiGMA Eurasia Awards 2026 come Best Corporate Service Provider rappresenta una conferma strategica della nostra visione. Abbiamo dimostrato che la creator economy può crescere come una vera industria, con governance certificata, strutture solide e accesso ai mercati globali. l nostro obiettivo non è solo supportare la crescita, ma rendere quella crescita sostenibile, trasparente e replicabile. Le nostre 16 certificazioni ISO e i sistemi di AI che mettiamo a disposizione dei creator sono strumenti concreti per costruire il futuro di questo settore”.