Con la vittoria di misura contro l'Uruguay - decisivo il gol di Thiago Almada al 68' - l'Argentina è ad un solo punto dalla qualificazione ai Mondiali 2026. Contro il Brasile mancherà però Nico Gonzalez, espulso al 95' per un fallo killer...

L'esterno offensivo della Juventus al minuto 95 del match contro l'Uruguay al Estadio Centenario di Montevideo, è stato cacciato via dall'arbitro, Juan Gabriel Benitez, per un calcione in faccia all'ex Cagliari Nahitan Nandez. Per lo juventino inevitabile il rosso diretto...(Fonte Video Account X telefe)