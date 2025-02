Un episodio curioso durante l'intervallo del match di Premier League tra Crystal Palace e Aston Villa. Il portiere dei Villans, l'ex Roma Robin Olsen, si è rifiutato di far tirare dei calci di rigore a piccoli tifosi presenti in campo. Fischiato...

Il 35enne portiere svedese si stava riscaldando per prendere il posto dell'infortunato Emiliano Martinez nel secondo tempo. Durante la fase di riscaldamento, Olsen non ha voluto saperne di accontentare i piccoli tifosi del Palace. L'esibizione show non è andata dunque a buon fine. E il Selhurst Park ha ricoperto di fischi l'ex Roma...(Fonte Video Account X PA Ulysses - The 44).