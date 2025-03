Chapecoense, follia Jiménez: abbatte e prende a calci un tifoso dell’Avaí

L'Avaí ha vinto il campionato Catarinense nella doppia finale contro la Chapecoense. Nel corso dei festeggiamenti dei tifosi biancoblu in campo dopo il triplice fischio, un giocatore della "Chape" non ci ha visto più dopo le provocazioni di un tifoso

Si tratta di Jorge Jiménez, centrocampista paraguayano della Chapecoense, il giocatore in questione che ha aggredito un tifoso dell'Avaí che era entrato in campo per festeggiare il titolo statale. Il 32enne numero 5 del Verdão do Oeste, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, si è scagliato contro il tifoso, che stava provocando la tifoseria avversaria, facendolo cadere a terra e riempiendolo di calci. (Fonte Video Account X Central do Tigre).