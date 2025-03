Follia in Copa Perù in occasione del match tra Sport Huaquilla e Magdalena CEDEC (vinto dai padroni di casa per 2-1). L'arbitro, Luis Alegre, ha steso con un calcio violentissimo un invasore di campo con una bottiglia in mano. Scene incredibili...

L'espulsione di un calciatore del Magdalena CEDEC da parte del direttore di gara ha provocato la furia di un componente dello staff tecnico della stessa squadra. L'uomo è entrato in campo per minacciare l'arbitro, che ha risposto con un colpo da vero karateka stendendo l'avversario con un calcio violentissimo in faccia. L'ordine in campo è stato poi ristabilito grazie all'intervento della polizia. (Fonte Video Account X Los Amigos del Deporte)