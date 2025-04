Il commento di German Denis sulla complicata stagione della Juventus, la scelta di Igor Tudor e il rilancio di Dusan Vlahovic.

C’era enorme attesa in estate per la rivoluzione che avrebbe dovuto portare la Juventus verso un nuovo ciclo diverso da tutti quelli che avevano caratterizzato il passato. Col senno di poi, tra un mercato discutibile e una squadra che non ha affatto girato, la stagione bianconera è stata un susseguirsi di errori e scelte sbagliate. Nel corso dell'intervista concessa a NetBet, El Tanque German Denis si è espresso sulla scelta di Igor Tudor e ha commentato la stagione di Dusan Vlahovic (Fonte Video Account Instagram NetBetNews)