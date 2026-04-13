Una cosa tutta brasiliana o proprio del Timão: il gesto rivolto verso l'avversario gli costa l'ennesima espulsione senza senso

Stessa squadra, solito modo di reagire. E sembra essere un po' un déjà vu della partita contro la Fluminense: anche contro il Palmeiras, il Corinthians non impara dai propri errori. Stavolta il protagonista è il centrocampista classe 2006, André, che si rivolge verso un avversario grattandosi nelle parti basse dopo un contrasto di gioco. Una scena che il Timão ha già vissuto nella partita contro il Tricolor e ha visto l'espulsione di Allan. I giocatori della Verdão hanno, infatti, subito richiamato l'attenzione di arbitro e VAR portando al rosso diretto per André.