Leeds promosso in Premier League, il balletto di Gnonto è già virale

Dopo due stagioni il Leeds ha festeggiato il suo ritorno in Premier League. I Peacocks hanno chiuso il campionato a quota 100 punti, alla pari del Burnley ma con una migliore differenza reti. E nello spogliatoio Gnonto ha dato spettacolo...

Il 21enne italiano, che ha chiuso quest'anno con 9 reti e 6 assist in 43 presenze in Championship, si è lasciato andare ad una gioia sfrenata in spogliatoio assieme ai suoi compagni di squadra. E il suo balletto è già diventato virale sui social...(Video Account X: Leeds United).