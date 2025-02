Non poteva credere ai suoi occhi questo piccolo tifoso del San Diego quando l'ex Napoli Hirving Lozano gli ha regalato la sua maglia. Il bellissimo gesto del messicano lo ha fatto impazzire di gioia con una esultanza euforica come se avesse segnato

Tutta la passione per il calcio e per i propri idoli in un video. Il piccolo tifoso del San Diego si ricorderà a lungo questo momento...(Fonte Video Account X Platica Deportiva).