Qualche tifoso dell'Everton avrà sorriso di buon gusto nel vedere alcuni fumogeni blu accesi nella marea rossa dei sostenitori del Liverpool durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League. Ecco cosa è successo...

Alcuni tifosi Toffees nelle scorse settimane hanno infatti rivenduto ai fans del Liverpool centinaia di fumogeni blu. A questi sono state cambiate le etichette in modo tale da risultare rossi. In molti, tra i sostenitori dei Reds, sono riusciti a svelare l'inganno dopo che la notizia è stata diffusa via social. Qualche tifoso del Liverpool ci è però cascato accendendo diversi fumogeni blu travestiti di rosso. (Fonte Video Account X Pulse Sports Nigeria)