Osimhen segna e ad annunciare il gol nello stadio ci pensa la…figlia

Gol, vittoria e sorpresa per Victor Osimhen che al momento del gol ha sentito la voce della figlia comandare i tifosi per celebrare il suo papà dopo l'ennesima marcatura stagionale

Osimhen segna ancora con il Kayserispor nella netta vittoria del Galatasaray per 3-0, dove in rete ci è andato anche il portiere Muslera. In una stagione da record per il nigeriano, c'è anche un bel ricordo di un gol apparentemente abbastanza normale. Nel momento dell'annuncio del gol la voce non è quella del solito speaker turco bensì della figlia del calciatore che tra stupore e sorrisi ha comandato il pubblico nel nome del suo papà. L'attaccante nel post-partita, commosso ha voluto regalare uno splendido pensiero per la piccola