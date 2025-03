Non poteva desiderare un finale di partita migliore Cecilio Waterman. Il 33enne attaccante di Panama ha segnato al 94' eliminando gli Stati Uniti di Pulisic e compagni in semifinale di Nations League Concacaf. L'esultanza è già diventata virale

Il numero 18 panamense all'ultimo respiro ha battuto Matt Turner e mandato in estasi i Canaleros. Un gol, quello realizzato contro i più che favoriti Stati Uniti, decisivo per l'approdo in finale di Panama contro il Messico. Waterman, 33enne attaccante in forza ai cileni del Coquimbo Unido, non ci ha visto più dopo il gol realizzato ed è subito andato ad abbracciare Thierry Henry a bordocampo: "Sei il mio idolo, sei il mio idolo", ha urlato Waterman con tutta la gioia in corpo. (Fonte Video Account X Concacaf Nations League)