Quasi in Patagonia e quasi da Guinness: ci sono voluti 40 rigori per la finalista Rionegrina

La serie finali di rigori tra Jorge Newbery e Deportivo Villalonga per le semifinali della Rionegrina League è entrata statisticamente nella storia del calcio mondiale.

Domenica si è giocata a Carmen de Patagones una delle semifinali della Rionegrina League, tra il locale Jorge Newbery e il Deportivo Villalonga. Partita finita 0-0 ed ecco i rigori per definire la finalista: 40 i rigori calciati, con il Newbery che ha vinto 14 a 13 sul Villalonga. Una delle cinque lotterie dei rigori più lunghe nella storia del calcio mondiale. La più lunga resta quella KK Palace-The Civics per la Namibian Cup nel 2005: 48 rigori e 17-16 per il Palace.