Roma, Dybala incontra Batistuta e Candela ed è subito nostalgia

"Con Gabriel e Vincent avrei avuto tantissimi assist e fatto sicuramente ancora più gol!" Paulo Dybala accoglie così Batistuta e Candela, per un passaggio di testimone tra campioni della Roma del passato e del presente. Un momento molto suggestivo, particolarmente sentito per il forte calciatore capitolino che ha abbracciato i due idoli, con grandi emozioni anche per i tifosi che hanno commentato in massa il video pubblicato sui canali social della società. Video credits: As Roma, Instagram.