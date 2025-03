Si trova in Spagna l'allenatore più "cattivo". Con l'ultima espulsione rimediata - di ben 9 giornate - Javi Poves, allenatore e presidente del Club Deportivo Colonia Moscardó, ha già toccato quota 6 squalifiche in una singola stagione: è record

Abbastanza focoso e dal temperamento sanguigno, Poves, allenatore e presidente del club militante nel Gruppo 5 della Segunda Federación (la quarta divisione spagnola), è stato espulso nell'ultimo turno di campionato. In occasione della sconfitta della sua squadra in trasferta per 2-0 contro il CD Coria, il 38enne tecnico ed ex calciatore spagnolo è stato allontanato dal terreno di gioco venendo squalificato addirittura per 9 giornate. "Basta, ora smetto. Tornerò solo quando decideranno di mettere il VAR anche in queste categorie", ha sentenziato Poves. (Fonte Video Account X GradaSiete7).