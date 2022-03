A Bologna è già derby: striscione per Bucci e Zanetti, divieto anti-alcol

Bologna, quando il testacoda è anche un derby...

"Alberto sarebbe orgoglioso. Grazie Massimo". In alto stat Virtus, il commento su Facebook del gruppo Vecchio Stile Virus Bologna alla vigilia del derby di Basketcity tra la Virtus seconda in classifica e la Fortitudo ultima in graduatoria. Il commento in calce allo striscione esposto oggi a casa Virtus in via dell’Arcoveggio. Citati e omaggiati Alberto Bucci, allenatore, presidente e persona a tutto tondo della storia virtussina e l'attuale numero uno Massimo Zanetti che sta facendo di tutto per riportare in alto il club bianconero: nel derby, a livello nazionale in campionato e in EuroCup.