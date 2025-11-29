Stangata per il Foggia per gli episodi a Monopoli: quattro partite a porte chiuse e multa
La decisione del Giudice Sportivo
La decisione del Giudice Sportivo
Lo sprofondo rossonero
Floro Flores è il protagonista della rinascita
Obiettivo playoff per le squadre
Una lunga attesa che è stata finalmente ripagata
Risultato a sorpresa che cambia tutto
Domenica si scontrano due squadre storiche del calcio del Mezzogiorno.
Stregoni unici nel paese per imbattibilità casalinga
Le ultime statistiche della gara
I numeri dei biancazzurri
la conferenza stampa di benvenuto di Wiliam Viali
Il patron rossazzurro in netta polemica con la decisione
I tifosi chiedono rispetto
I cavallucci marini hanno il nuovo allenatore
La ventiseiesima giornata
La venticinquesima giornata
La ventiquattresima giornata
Il passo decisivo per la cessione
La penalizzazione del Trapani
La ventesima giornata
La diciannovesima giornata
Etnei in vetta del girone C
La diciottesima giornata
Dinho manda in estasi i tifosi giallorossi
Le prime parole del nuovo tecnico
La diciassettesima giornata
85 anni di rivalità
La sedicesima giornata
derby d'alta quota
La sintesi