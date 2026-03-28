Entrambe le squadre si trovano nelle prime posizioni della classifica del proprio girone e hanno come obiettivo la promozione del campionato cadetto

Jacopo del Monaco 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 14:32)

In questo fine settimana di calcio una delle partite in programma metterà di fronte il Benevento ed il Cosenza. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 34 della Serie C, ovvero la terza divisione nazionale. Le due squadre si trovano entrambe nel Girone C e hanno come obiettivo la promozione in cadetteria. L'incontro avrà inizio alle ore 12:30 di domani presso lo Stadio Ciro Vigorito e, nell'attesa, vediamo insieme come sono andate le ultime partite tra i giallorossi ed i rossoblù.

Le partite più recenti tra Benevento e Cosenza — Il Benevento allenato da Antonio Floro Flores occupa la prima posizione in classifica con 76 punti e, dopo diciassette risultati utili consecutivi, la scorsa settimana ha perso 2-1 contro Monopoli. Il Cosenza che ha come tecnico Antonio Buscè, dal canto suo, si trova al quarto posto e punta alla qualificazione ai Play-off per la promozione nel campionato cadetto. La scorsa settimana, la squadra proveniente dalla Calabria ha vinto 3-1 in casa contro il Latina. Il match di domani tra i giallorossi ed i rossoblù può risultare molto importante per entrambi i club, i quali stanno lottando per i rispettivi obiettivi stagionali.

Le due squadre, trovandosi nelle prime posizioni del Girone C, puntano al ritorno in Serie B. I padroni di casa vogliono confermare ancor di più il proprio primato in classifica in modo tale da ottenere le promozione diretta in seconda divisione. La squadra ospite, invece, è vicina al podio che varrebbe la qualificazione ai Play-off senza giocare ulteriori partite.

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Nel corso della loro storia, i due club hanno giocato contro 34 volte e le statistiche dicono: dodici vittorie delle Streghe, undici successi dei Lupi ed altrettanti pareggi. Negli ultimi anni, le due squadre si sono affrontare in due stagioni consecutive di Serie B: 2021/2022, vittoria giallorossa per 3-0 all'andata ed 1-0 in favore dei rossoblù al ritorno; 2022/2023, all'andata il Cosenza vince 0-1 al Vigorito mentre il ritorno disputato in Calabria termina 1-1. In quest'edizione della Serie C ancora in corso, invece, la squadra campana e quella calabrese si sono sfidate nel mese di novembre. Dopo il gol giallorosso firmato Davide Lamesta, i Lupi hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Christian Kouan e Luca Garritano.