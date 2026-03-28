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Benevento-Cosenza, gli ultimi precedenti tra le due squadre della Serie C

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Entrambe le squadre si trovano nelle prime posizioni della classifica del proprio girone e hanno come obiettivo la promozione del campionato cadetto
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

In questo fine settimana di calcio una delle partite in programma metterà di fronte il Benevento ed il Cosenza. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 34 della Serie C, ovvero la terza divisione nazionale. Le due squadre si trovano entrambe nel Girone C e hanno come obiettivo la promozione in cadetteria. L'incontro avrà inizio alle ore 12:30 di domani presso lo Stadio Ciro Vigorito e, nell'attesa, vediamo insieme come sono andate le ultime partite tra i giallorossi ed i rossoblù.

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Tommaso D' Orazio, calciatore e capitano del Cosenza Calcio (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Le partite più recenti tra Benevento e Cosenza

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Il Benevento allenato da Antonio Floro Flores occupa la prima posizione in classifica con 76 punti e, dopo diciassette risultati utili consecutivi, la scorsa settimana ha perso 2-1 contro Monopoli. Il Cosenza che ha come tecnico Antonio Buscè, dal canto suo, si trova al quarto posto e punta alla qualificazione ai Play-off per la promozione nel campionato cadetto. La scorsa settimana, la squadra proveniente dalla Calabria ha vinto 3-1 in casa contro il Latina. Il match di domani tra i giallorossi ed i rossoblù può risultare molto importante per entrambi i club, i quali stanno lottando per i rispettivi obiettivi stagionali.

Le due squadre, trovandosi nelle prime posizioni del Girone C, puntano al ritorno in Serie B. I padroni di casa vogliono confermare ancor di più il proprio primato in classifica in modo tale da ottenere le promozione diretta in seconda divisione. La squadra ospite, invece, è vicina al podio che varrebbe la qualificazione ai Play-off senza giocare ulteriori partite.

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Nel corso della loro storia, i due club hanno giocato contro 34 volte e le statistiche dicono: dodici vittorie delle Streghe, undici successi dei Lupi ed altrettanti pareggi. Negli ultimi anni, le due squadre si sono affrontare in due stagioni consecutive di Serie B: 2021/2022, vittoria giallorossa per 3-0 all'andata ed 1-0 in favore dei rossoblù al ritorno; 2022/2023, all'andata il Cosenza vince 0-1 al Vigorito mentre il ritorno disputato in Calabria termina 1-1. In quest'edizione della Serie C ancora in corso, invece, la squadra campana e quella calabrese si sono sfidate nel mese di novembre. Dopo il gol giallorosso firmato Davide Lamesta, i Lupi hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Christian Kouan e Luca Garritano.

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