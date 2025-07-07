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Nomen Omen

Giocatori con nomi da leggenda, ma storie tutte da raccontare. In questa rubrica andiamo a scovare i “sosia nominali” del calcio, quei calciatori che, per pura coincidenza o ironia del destino, portano sulla maglia nomi pesanti, illustri, a volte ingombranti