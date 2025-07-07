ESCLUSIVA - Almaghfiru Inzaghi: "Gioco in Indonesia e mi chiamo come Superpippo, ecco il motivo"
S. Sorce Stefano Sorce
Alla scoperta del giovane calciatore, tra sogni e realtà
Alla scoperta del giovane calciatore, tra sogni e realtà
Tra Zidane e Ronaldinho, una storia tutta da leggere
Dal Portogallo all’Asia
La storia del calciatore uzbeko che e quell'omonimia "pesante"
L'origine di un soprannome e la passione per il calcio
Un nome d'arte pesantissimo
Un volto nuovo, un nome noto, ma la storia è tutta da scrivere
Tra miti e sogni
La curiosità all'anagrafe
Un gol, un nome leggendario