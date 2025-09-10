Un'altra storia di cognomi, di omonimie e di nomi insoliti nel mondo del calcio. Questa riguarda un ragazzo asiatico di 21 anni che gioca nella terza serie indonesiana portando un cognome storico

Stefano Sorce 10 settembre - 09:44

Quando, per caso, ti imbatti in un giocatore di calcio che si chiama Almaghfiru Inzaghi, la mente corre inevitabilmente ad Aldo, Giovanni e Giacomo, il celebre trio comico. In lontananza mi sembra già di sentire: "Ah, papà indonesiano e mamma piacentina?" E invece no: entrambi i genitori sono asiatici e nessun parente emiliano all’orizzonte. Il nome Inzaghi nasce dal… no, aspettate, non posso svelarvi tutto e subito! Arrivare alla verità non è stato semplice ma alla fine ce l’ho fatta.

Almaghfiru Inzaghi esiste davvero, non è uno sketch comico e nemmeno un nome inventato da un fantomatico fan club dei fratelli Inzaghi. È un ragazzo di 21 anni, gioca come terzino sinistro in Indonesia e porta con orgoglio quel cognome che, dalle nostre parti, fa subito pensare a gol, esultanze e finali di Champions. Con lui abbiamo fatto due chiacchiere, ed ecco cosa ci ha raccontato.

Almaghfiru Inzaghi, terzino indonesiano

Almaghfiru Inzaghi: "Mi chiamo così perchè..." — Il tuo nome incuriosisce subito: raccontaci il perchè ti chiami Inzaghi?

"Il mio nome completo è Muhammad Almaghfiru Inzaghi. I miei genitori amano molto il calcio e in particolare Filippo Inzaghi ed è per questo che hanno scelto di darmi questo nome".

Cosa provi nel portare un cognome così celebre nel mondo del calcio?

"Sono molto orgoglioso di questo e ringrazio i miei genitori che amano il calcio. Loro mi hanno trasmesso la passione nei confronti di questo sport"

Parlaci di te dal punto di vista calcistico. Attualmente dove giochi?

"Ho 21 anni e gioco come terzino sinistro nel Rans Nusantara FC, nella Lega 3 indonesiana".

Quali sono le tue caratteristiche in campo?

"In campo sono veloce, aggressivo e sto molto attento alla tattica. Mi trovo più a mio agio con il piede sinistro rispetto al destro".

Almaghfiru Inzaghi

L'indonesiano tra sogni e paragoni — Quali squadre hai rappresentato in passato?

"A 20 anni ho vestito la maglia del Bhayangkara FC Youth, in Lega 1, e successivamente quella dell’NZR Sumbersari, in Lega 3".

In quale campionato sogni di giocare in futuro?

"Prima di tutto voglio affermarmi in Lega 1 in Indonesia. Se un giorno dovessi andare all’estero, sarà il destino a guidarmi".

E fuori dal campo, che tipo di persona sei?

"Sono una persona tranquilla, ma quando c’è da essere seri lo sono fino in fondo; quando invece è il momento di scherzare, non mi tiro indietro. Sono molto emozionato, perchè è la prima intervista che faccio nella mia vita".

C’è un giocatore che ammiri particolarmente?

"Ammiro soprattutto Lionel Messi".

Quali sono i modelli a cui ti ispiri nel tuo ruolo di terzino sinistro?

"Per quanto riguarda il mio ruolo mi ispiro a Marcelo e Jordi Alba".