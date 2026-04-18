Stefano Sorce

Vivo nel Qui e Ora, e quando impari a farlo la vita cambia completamente. Ogni intervista che realizzo è un incontro tra storie e anime, e cerco sempre quella scintilla autentica che va oltre le parole. Vivo a Ronciglione, in provincia di Viterbo, ma attraverso DerbyDerbyDerby viaggio ogni giorno tra emozioni, contenuti esclusivi e verità nascoste. Il calcio, per me, è molto più di un gioco: è un linguaggio dell’anima, e io provo a raccontarlo così, senza filtri e spesso con un tocco di ironia che non guasta mai.