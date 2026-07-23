Il cammino europeo del Motherwell prende il via davanti ai propri tifosi. Giovedì 23 luglio alle ore 20:45, il Fir Park ospiterà l'andata del secondo turno preliminare di UEFA Conference League contro il Tórshavn, formazione delle Isole Faroe pronta a giocarsi le proprie carte nonostante il pronostico sfavorevole. Per gli scozzesi sarà l'occasione di conquistare la prima vittoria della nuova gestione tecnica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MOTHERWELL-TORSHAVN CLICCA SU BET365.

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Il momento del Motherwell

Il Motherwell torna in Europa dopo aver chiuso la scorsa Scottish Premiership al quarto posto, risultato che ha permesso al club di conquistare un posto nelle qualificazioni di Conference League. L'estate, però, ha portato diversi cambiamenti: dopo l'addio di Jens Berthel Askou è iniziata l'era di Alfred Johansson, ancora alla ricerca del primo successo. Le due sconfitte nelle amichevoli contro AGF e Genk hanno evidenziato alcuni aspetti da migliorare, soprattutto in fase difensiva, ma la qualità della rosa resta superiore rispetto a quella degli avversari.

Il momento del Tórshavn

Il Tórshavn arriva in Scozia con maggiore ritmo partita, essendo nel pieno della stagione delle Isole Faroe. Dopo una prima parte di campionato altalenante, la formazione faroese ha ritrovato continuità grazie a tre vittorie consecutive, risultati che hanno rilanciato morale e classifica. Sul piano europeo il club vanta una discreta esperienza nelle qualificazioni, anche se negli ultimi anni ha spesso incontrato difficoltà contro avversari di livello superiore.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Motherwell dovrebbe prendere in mano il controllo della gara fin dalle prime battute, cercando di sfruttare intensità e qualità tecnica per costruire un margine importante in vista del ritorno. Il Tórshavn proverà invece a mantenere ordine difensivo e ripartire rapidamente, facendo affidamento sulla migliore condizione atletica garantita dal campionato già in corso. I padroni di casa partono favoriti, ma dovranno evitare cali di concentrazione.

Probabili formazioni Motherwell-Torshavn

Alfred Johansson dovrebbe confermare molti dei nuovi acquisti arrivati durante il mercato estivo. In avanti riflettori puntati su Elijah Just, già protagonista nelle amichevoli precampionato.

Il Tórshavn dovrebbe riproporre l'undici che ha conquistato l'ultima vittoria in campionato, con Jakup Thomsen riferimento offensivo.

Motherwell (4-3-3): Paulsen; Sparrow, Whyte, Moormann, Ross; Vogt, Priestman, Fadinger; Said, Charles-Cook, Just.

Tórshavn (4-2-3-1): Mork; Mohr, Johannesen, Steiring, Dam; Mneney, Radosavljevic; Voss, Soylu, Sorensen; Thomsen.

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