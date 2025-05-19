Lavezzi torna in campo in Italia: il Pocho sarà protagonista di Live The Dream
Il ritorno del calciatore
Il ritorno del calciatore
L'ex bomber di Atalanta e Lecce
Tutto pronto per l'edizione 2026
Una nuova visione più ampia e ambiziosa
Il comunicato
Tutti i successi di Lisbona
L'intervista
Stendardo a Frosinone: Tudor ha fatto il suo dovere, ora tocca alla società”
Le parole di Maldonado in esclusiva
Il 6 giugno Foggia ospiterà l'evento di CUR in campo
Il campione tra i protagonisti della serata
Le squadre e i gol del 'Tir'
Le parole dell'ex centrocampista a DDD
L'ex difensore tra ricordi e aneddoti
Le parole dell'ex Lazio ai nostri microfoni
L'ex centrocampista tra ricordi ed emozioni
La nostra esclusiva
L'ex-Panathinaikos nella nostra intervista
Il Profeta risponde alle nostre domande
Le parole dell'ex Napoli e Cagliari
Marek Hamsik si racconta in esclusiva ai nostri microfoni
La leggenda della Roma tra i protagonisti della serata.
CUR in Campo, a Foggia ci sarà anche lex portiere Stefano Sorrentino
Marco Amelia tra i protagonisti dell'evento organizzato da CUR in Campo
A Foggia ci sarà anche l'ex Capitano della Roma
Uno dei tanti campioni presenti
Il bomber per promuovere i valori sociali del calcio
Appuntamento allo stadio Pino Zaccaria di Foggia.
Serata di Sport e Solidarietà a Frosinone