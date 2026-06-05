Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo l'edizione di Live The Dream, andata in scena presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. L'evento, organizzato da Idea Lab, ha saputo ancora una volta unire sport, spettacolo e solidarietà in una giornata capace di coinvolgere atleti, istituzioni, partner, media e pubblico proveniente da tutto il territorio.

L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di incontro e confronto, confermando la propria vocazione nel promuovere i valori più autentici dello sport: inclusione, rispetto, passione e condivisione. Sul campo e fuori dal campo, protagonisti e ospiti hanno contribuito a rendere l'evento un'occasione speciale, caratterizzata da emozioni, sorrisi e grande partecipazione.

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A guidare la serata è stata la giornalista sportiva Sofia Oranges, che ha accompagnato il pubblico nei vari momenti della manifestazione, alternando sport, spettacolo e intrattenimento.

La presenza di numerose personalità del mondo del calcio, tra cui Ezequiel Lavezzi, Fabio Quagliarella, Simone Tiribocchi, Francesco Caputo, Stefano Sorrentino, Stefano Fiore, Salvatore Soviero e Christian Manfredini, insieme a tanti altri ospiti illustri, ha ulteriormente impreziosito la manifestazione, regalando ai presenti l'opportunità di vivere da vicino una giornata di sport e condivisione con protagonisti che hanno scritto pagine importanti del calcio italiano e internazionale.

Nel corso della serata non sono mancati momenti di spettacolo e intrattenimento che hanno coinvolto il pubblico sugli spalti. Tra gli ospiti presenti anche Numeri da Circo, le cheerleader protagoniste delle esibizioni a bordo campo e Diego Armando Maradona Jr., che hanno contribuito a rendere ancora più speciale una serata già ricca di emozioni.

Live The Dream si conferma non solo un appuntamento sportivo di rilievo, ma anche un progetto dal forte valore sociale. Una parte dei proventi dell'evento sarà infatti destinata a scopo benefico a favore del Tetto Casal Fattoria, realtà impegnata quotidianamente nell'accoglienza e nel sostegno delle persone più fragili.

L'iniziativa solidale rappresenta uno degli elementi fondanti del progetto e testimonia la volontà degli organizzatori di trasformare lo sport in uno strumento concreto di aiuto, inclusione e sensibilizzazione.

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Successo per Live The Dream, le parole dell'organizzatore Alessio Dezi

“Vedere lo Stadio Benito Stirpe pieno di entusiasmo è motivo di grande orgoglio., e anche quest’anno abbiamo ricevuto una risposta straordinaria da parte del pubblico, degli ospiti e di tutti i partner coinvolti. Ringrazio personalmente ogni persona che ha contribuito alla riuscita dell’evento: il vero successo della serata è aver trasformato una giornata di sport in un’occasione concreta di condivisione e sostegno verso chi ha più bisogno”. Queste le parole di, organizzatore di Live The Dream.

L'organizzazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le squadre partecipanti, agli atleti, agli staff tecnici, alle istituzioni presenti, agli sponsor, ai partner, ai volontari, agli operatori dell'informazione e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Un ringraziamento particolare va alla città di Frosinone e al pubblico che ha gremito gli spalti dello Stadio Benito Stirpe, sostenendo con entusiasmo non solo la manifestazione sportiva, ma anche la sua importante finalità benefica, contribuendo al successo di una giornata all'insegna dello sport, della solidarietà e della condivisione.