Esploriamo il mondo degli eSports andando oltre il semplice gioco competitivo. Strategia, performance, cultura digitale e professionismo si intrecciano in un ecosistema in continua evoluzione. Dalle analisi dei team e dei player ai grandi eventi internazionali, fino ai trend che stanno ridefinendo il settore. Qui trovi uno sguardo critico e consapevole sugli eSports per capire non solo chi vince, ma perché vince.