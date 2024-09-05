Comincia la eSerie A Goleador 2026: ecco i gironi e le date del campionato virtuale
Il sorteggio della nuova stagione
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L'analisi del gioco
Un videogioco dallo sviluppo curioso
Una modalità di competizione differente
L'approdo agli Asian Games 2026
Quando vincere significa pensare meglio, non più velocemente
Il futuro degli Esports passa dalla salute
Come e perché gli atenei intendono sfruttare gli Esports
Il 2026 rappresenta un punto di svolta per le donne negli esports. Dopo anni di marginalizzazione, iniziative sporadiche e dibattiti spesso polarizzanti, la scena competitiva femminile sta finalmente…
Dopo anni di crescita incontrollata, il settore entra in una fase di selezione e maturità economica
Il ponte tra reale e virtuale
Il futuro si gioca ora
La poderosa ascesa
Annullati i Giochi in programma nel 2027
Con l’arrivo della primavera, ogni anno uno degli eventi naturali più affascinanti è il risveglio delle marmotte. Questi piccoli mammiferi, noti per il loro lungo letargo invernale, emergono…