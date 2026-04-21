Coppa di Germania, l'underdog Stoccarda pronto per la semifinale: il suo rendimento nella competizione
L'andamento nel torneo
L'andamento nel torneo
Due città, due visioni opposte nel derby del Baden-Württemberg
I Club inglesi contro il VAR
L'ammissione
Le coppie padre-figlio
Il club svizzero ha deciso di non ospitare il live di Kanye West
Tempi lunghi per il recupero
L'annuncio nelle scorse ore
Epilogo amaro della stagione in casa Real Madrid
Parla l'allenatore dei Blues
Un momento storico
Dopo 28 anni dall'ultima volta, i sangue ed oro possono giocarsi una finale
Obiettivo chiaro nel mirino per il portiere del Getafe
La caduta delle Foxes
I londinesi perdono ancora
I biancorossi contro le grandi
Il desiderio di un padre
Le lacrime della figlia del campione
La sconfitta ai rigori può lasciare il segno nei Colchoneros?
Il duo inedito
Record straordinario per i Los Che
Il super weekend del tecnico
Condanna per il giovane calciatore
Tifosi inferociti contro le multiproprietà
Le parole del tecnico spagnolo
La telefonata all'arbitro
I Red riconfermano il tecnico olandese
Flick sugli obiettivi del Barcellona
Calzona lascia il ruolo di CT
Il dato del nuovo pallone della Premier League