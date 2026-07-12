Come spiegato da The Athletic, la FIFA vieta agli arbitri inglesi di dirigere gare dell'Argentina ai Mondiali per fatti storici risalenti al 1982.
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Dietro alcune scelte della FIFA si nascondono anche ragioni storiche e geopolitiche, come dimostra il caso degli arbitri inglesi e delle partite dell'Argentina. Una linea seguita ormai da decenni dall'organo di governo del calcio mondiale, che continua a evitare l'incrocio tra direttori di gara provenienti dall'Inghilterra e la nazionale albiceleste.
La FIFA, infatti, tiene conto non solo della nazionalità degli arbitri rispetto alle squadre coinvolte, ma anche di eventuali rivalità storiche, tensioni internazionali o rapporti particolarmente complessi tra i paesi interessati.
Niente arbitri inglesi per l'Argentina ai Mondiali: le ragioni storicheCome riportato da The Athletic, la decisione della FIFA nasce dalla Guerra delle Falkland, conosciuta in Argentina come Guerra delle Malvinas, combattuta nel 1982 tra il Regno Unito e gli argentini per il controllo dell'arcipelago nell'Atlantico meridionale. Un conflitto durato 74 giorni in cui persero la vita 649 militari argentini, 255 britannici e 3 abitanti delle isole. Ancora oggi, in Argentina, l'arcipelago viene chiamato esclusivamente "Malvinas", a testimonianza di una questione rimasta profondamente legata all'identità nazionale e mai completamente risolta sul piano politico.
Per questo motivo gli arbitri appartenenti alla FA non vengono scelti per dirigere le gare dell'Argentina, una prassi ormai consolidata che rientra nelle misure adottate per garantire la massima imparzialità e scongiurare qualsiasi sospetto di condizionamento o conflitto d'interessi, anche soltanto a livello simbolico. La restrizione non riguarda soltanto le sfide dirette tra Argentina e Inghilterra, ma qualsiasi scenario che possa creare dubbi sull'imparzialità della designazione.
Nel corso della storia dei Mondiali non sono mancati episodi che hanno contribuito ad alimentare la rivalità calcistica tra Argentina e Inghilterra, infatti oltre al conflitto delle Malvine resta nella memoria collettiva il celebre quarto di finale del Mondiale disputato in Messico nel 1986, deciso da Diego Armando Maradona con la "Mano de Dios" e con quello che sarebbe poi stato definito il "Gol del Secolo".
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