Dietro alcune scelte della FIFA si nascondono anche ragioni storiche e geopolitiche, come dimostra il caso degli arbitri inglesi e delle partite dell'Argentina. Una linea seguita ormai da decenni dall'organo di governo del calcio mondiale, che continua a evitare l'incrocio tra direttori di gara provenienti dall'Inghilterra e la nazionale albiceleste.

La FIFA, infatti, tiene conto non solo della nazionalità degli arbitri rispetto alle squadre coinvolte, ma anche di eventuali rivalità storiche, tensioni internazionali o rapporti particolarmente complessi tra i paesi interessati.

Niente arbitri inglesi per l'Argentina ai Mondiali: le ragioni storiche

Come riportato da, la decisione della FIFA nasce dalla, conosciuta in Argentina come, combattuta neltra ile gli argentini per il controllo dell'arcipelago nell'Atlantico meridionale. Un conflitto duratoin cui persero la vita. Ancora oggi, in Argentina, l'arcipelago viene chiamato, a testimonianza di una questione rimasta profondamente legata all'identità nazionale e mai completamente risolta sul piano politico.

STAFFORD, INGHILTERRA - 14 GIUGNO: Un uomo osserva i nomi sulla parete dell'Armed Forces Memorial, prima di un evento commemorativo per celebrare il 40° anniversario della guerra delle Falkland presso il National Memorial Arboretum il 14 giugno 2022 a Stafford, Inghilterra. La guerra delle Falkland tra il Regno Unito e l'Argentina iniziò il 2 aprile 1982, quando le forze argentine invasero e occuparono le Isole Falkland, situate nell'Atlantico meridionale. Successivamente occuparono la Georgia del Sud, un altro territorio britannico d'oltremare. Il Regno Unito difese con successo le isole e la guerra terminò 74 giorni dopo, il 14 giugno 1982, con 255 vittime britanniche. (Foto di Leon Neal/Getty Images)

Per questo motivo gli arbitri appartenenti alla FA non vengono scelti per dirigere le gare dell'Argentina, una prassi ormai consolidata che rientra nelle misure adottate per garantire la massima imparzialità e scongiurare qualsiasi sospetto di condizionamento o conflitto d'interessi, anche soltanto a livello simbolico. La restrizione non riguarda soltanto le sfide dirette tra Argentina e Inghilterra, ma qualsiasi scenario che possa creare dubbi sull'imparzialità della designazione.

Nel corso della storia dei Mondiali non sono mancati episodi che hanno contribuito ad alimentare la rivalità calcistica tra Argentina e Inghilterra, infatti oltre al conflitto delle Malvine resta nella memoria collettiva il celebre quarto di finale del Mondiale disputato in Messico nel 1986, deciso da Diego Armando Maradona con la "Mano de Dios" e con quello che sarebbe poi stato definito il "Gol del Secolo".