Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

L'Inghilterra ha raggiunto le semifinali al Mondiale grazie alla vittoria per 2-1 arrivata ieri contro la Norvegia, partita che ha visto come protagonista assoluto Jude Bellingham, centrocampista della Nazionale inglese e del Real Madrid autore di una doppietta. Con i due gol di ieri, il numero 10 dell'Inghilterra ha raggiunto quota 6 gol in questa Coppa del Mondo, eguagliando il compagno di squadra Harry Kane nella classifica marcatori che si trova dietro solo a Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Le parole di Tuchel e la risposta di Bellingham

Il Commissario Tecnico dei Tre Leoni,, dopo la vittoria che ha permesso l'accesso alla semifinale ha dichiarato di essere stati molto fortunati e di dover assolutamente giocare meglio: ", abbiamo commesso molti errori e dobbiamo giocare meglio".

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 10 GIUGNO: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, reagisce durante la partita amichevole internazionale tra Inghilterra e Senegal al City Ground il 10 giugno 2025 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

La risposta del tecnico non è piaciuta al numero 10 inglese, che ha prontamente risposto: "Non penso sia così, forse non sa cosa significa affrontare una squadra con Haaland, Odegaard, Nusa e Sorlot. Abbiamo cercato di creare un ambiente positivo e dovremmo continuare così andando alle semifinali".

Ha successivamente aggiunto che serve anche vincere le partite sporche, proprio come ieri, per raggiungere l'obiettivo: "Non si vince ogni partita facendo girare la palla e con 1000 passaggi, a volte devi vincere sporco, e stasera l'abbiamo fatto".

Sarebbe bastato un cartellino giallo per saltare la semifinale contro l'Argentina, ma la madre di Bellingham lo ha aiutato affinché questa situazione non si verificasse: "Mia mamma mi ha detto tutta la settimana di stare attento a cosa dico in campo e come mi comporto. Me lo ha ripetuto veramente per tutta la settimana. A essere onesti quando giochi nel modo giusto e l'arbitro è disposto ad ascoltare e avere un dialogo diventa tutto più facile. Per fortuna è andato tutto bene".

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Infine ha parlato diex compagno di squadra ai tempi del Borussia Dortmund: ". La gente ci ha visto rivali per 90 minuti, ma io ho visto. L’ho visto lì in piedi con la delusione del risultato sulle spalle, per questoNon per le telecamere o i titoli, solo per ricordargli che un risultato non definirà mai chi è. Gli ho detto di tenere la testa alta perché è uno dei migliori giocatori al mondo. Il modo in cui lotta per la Norvegia, i sacrifici e la passione che fa vedere per il suo paese meritano solo rispetto., proprio come so che lui ci sarà sempre anche per me".