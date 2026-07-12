L'ex capitano del Milan alla fine si è convinto: sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale.
"Paolo riscattami...", è Florenzi che ti parla...
La notizia che tutti speravano di sentire alla fine è arrivata: Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale. L'ex capitano del Milan alla fine si è convinto e ha deciso di accettare l'invito di Giovanni Malagò, che stravedeva per lui fin dall'inizio. Al suo fianco ci sarà Leonardo, ex centrocampista e suo compagno ai tempi del Milan, che coprirà il ruolo di consulente. Prossimo passo, la nomina del nuovo allenatore. La nuova Italia inizia a prendere forma.
Nazionale, Maldini nuovo direttore tecnico: ora il nuovo allenatoreDopo settimane di attesa la Nazionale ha finalmente il suo direttore tecnico: Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli da Giovanni Malagò. L'ex capitano del Milan è stata la prima scelta del neo presidente della FIGC fin dall'inizio. Quel ruolo doveva essere solamente suo tanto che dopo il primo rifiuto da parte del classe '68, Malagò e tutta la Federazione hanno continuato ad insistere fino allo svenimento.
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"La verità è che Maldini era da sempre il mio obiettivo - ha detto Malagò al Tg2 post - ho sempre pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della Figc, che non implica solo la nazionale maggiore ma tutta la filiera delle nazionali giovanili. Paolo da subito mi aveva detto che sarebbe stato felice di coinvolgere Leonardo come consulente, perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante. Sono contento, perché ho una stima profonda di Leonardo".
Il primo compito del nuovo direttore tecnico sarà la nomina del nuovo allenatore. Come ricordiamo, Antonio Conte è il favorito per la panchina azzurra, ma nelle ultime ore si è inserito un nome a sorpresa: quello di Stefano Pioli, molto apprezzato da Maldini. Nella lista figurano pure Ancelotti e Guardiola come outsider di lusso. Per l'annuncio, comunque, dovrebbe essere solo questione di giorni.
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