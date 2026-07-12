La notizia che tutti speravano di sentire alla fine è arrivata: Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale. L'ex capitano del Milan alla fine si è convinto e ha deciso di accettare l'invito di Giovanni Malagò, che stravedeva per lui fin dall'inizio. Al suo fianco ci sarà Leonardo, ex centrocampista e suo compagno ai tempi del Milan, che coprirà il ruolo di consulente. Prossimo passo, la nomina del nuovo allenatore. La nuova Italia inizia a prendere forma.

Nazionale, Maldini nuovo direttore tecnico: ora il nuovo allenatore

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Dopo settimane di attesa la Nazionale ha finalmente il suo direttore tecnico: Paoloha accettato la proposta avanzatagli da Giovanni. L'ex capitano del Milan è stata la prima scelta del neo presidente dellafin dall'inizio. Quel ruolo doveva essere solamente suo tanto che dopo il primo rifiuto da parte del classe '68, Malagò e tutta la Federazione hanno continuato ad insistere fino allo svenimento.Al fianco dell'ex difensore e dirigente rossonero ci sarà un altro grande ex Milan, il brasiliano, uomo di fiducia di Maldini, con il ruolo di consulente. L'accordo avrà la durata di quattro anni. L'obiettivo è chiarissimo: riportare l'Italia a giocare agli alti livelli di un tempo. Il primo compito sarà la qualificazione agli Europei del 2028 ma soprattutto al Mondiale del 2030, appuntamento che gli azzurri mancano ormai da 12 anni.

"La verità è che Maldini era da sempre il mio obiettivo - ha detto Malagò al Tg2 post - ho sempre pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della Figc, che non implica solo la nazionale maggiore ma tutta la filiera delle nazionali giovanili. Paolo da subito mi aveva detto che sarebbe stato felice di coinvolgere Leonardo come consulente, perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante. Sono contento, perché ho una stima profonda di Leonardo".

LOS ANGELES, USA - 17 LUGLIO: Il brasiliano Bebeto e l'italiano Paolo Maldini in azione durante la finale della Coppa del Mondo tra Brasile e Italia, il 17 luglio 1994 a Los Angeles, USA. (Foto di Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images)

Il primo compito del nuovo direttore tecnico sarà la nomina del nuovo allenatore. Come ricordiamo, Antonio Conte è il favorito per la panchina azzurra, ma nelle ultime ore si è inserito un nome a sorpresa: quello di Stefano Pioli, molto apprezzato da Maldini. Nella lista figurano pure Ancelotti e Guardiola come outsider di lusso. Per l'annuncio, comunque, dovrebbe essere solo questione di giorni.