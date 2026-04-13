Mattia Celio

Napoli-Cremonese, quello storico ottavo di Coppa Italia: Ballardini elimina i partenopei
L'ottavo di Coppa Italia
Appassionato di sport praticamente da sempre. Avrei voluto praticarne molti ma alla fine mi sono dovuto accontentare di calcio, tennis e beach volley. Lo sport è qualcosa di cui non posso fare a meno. E viceversa. In ambito giornalistico mi sono occupato di approfondimenti relativi a diversi sport tra cui calcio, tennis, rugby e F1. Mancava solo praticare questi ultimi due. Ma va bene così. Non mi dispiace viverli da spettatore. Lavorare nello sport non so se era chiaro fin dall'inizio ma so che questo era il mondo in cui mi sarei gettato.
L'ottavo di Coppa Italia
Una commedia all'italiana per la semifinale
Riviviamo il match di andata
Il primo precedente
Una vecchia conoscenza
La madre di tutte le battaglie
Dichiarazioni post partita
Classifica ricavi sponsor
Ancora una speranza
Trofeo mancato
L'andamento dei due club
Colpi costosi falliti
Le parole del presidente
I blancos perdono quota
Progetto vincente
Nuova tecnologia
Il derby del Nord Turchia
La situazione in vista della prossima giornata
Le parole del capitano verso il Superclasico
Il post sui social
Possibile sanzione
Rewind
Ringraziamento speciale
La tragica scomparsa
Scelta non condivisa
Il giorno speciale
La possibile rimonta
Scontro tra numeri 9
Il chiarimento del patron
Il commento dell'ex-azzurra