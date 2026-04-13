Mattia Celio

| Redattore

Appassionato di sport praticamente da sempre. Avrei voluto praticarne molti ma alla fine mi sono dovuto accontentare di calcio, tennis e beach volley. Lo sport è qualcosa di cui non posso fare a meno. E viceversa. In ambito giornalistico mi sono occupato di approfondimenti relativi a diversi sport tra cui calcio, tennis, rugby e F1. Mancava solo praticare questi ultimi due. Ma va bene così. Non mi dispiace viverli da spettatore. Lavorare nello sport non so se era chiaro fin dall'inizio ma so che questo era il mondo in cui mi sarei gettato.