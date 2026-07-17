Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Massimiliano Allegri alla guida del Napoli. Il tecnico toscano è arrivato a Dimaro questa mattina ma ha subito dovuto fare i conti con una brutta notizia: l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Il difensore, uno dei pilastri del reparto arretrato partenopeo, non potrà prendere parte al ritiro per un infortunio al ginocchio. Ancora non è chiaro se dovrà operarsi ma c'è il timore che il classe '99 possa stare fermo per diversi mesi.

Napoli, subito brutta notizia per Allegri: Buongiorno out per un infortunio al ginocchio

Nota medica | Alessandro Buongiorno 👇https://t.co/lV1oppGCCw — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 17, 2026

Ilrischia di dover fare a meno di Alessandro Buongiorno per parecchio tempo. Il difensore sarebbe dovuto partire oggi con la squadra per il ritiro in Trentino ma all'ultimo è stato fermato da un infortunio al ginocchio. Un brutto colpo per Massimiliano, al suo primo giorno da allenatore dei partenopei, che dunque dovrà provvedere a rimpiazzare uno dei pilastri del reparto difensivo.

Ancora non è chiara l'entità dell'infortunio ma nel frattempo la società campana ha diramato un comunicato sulle condizione dell'ex Torino: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro".

NAPOLI, ITALIA - 4 NOVEMBRE: Jonathan Burkardt dell'Eintracht Francoforte contende il pallone ad Alessandro Buongiorno della SSC Napoli durante la partita della quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra SSC Napoli ed Eintracht Francoforte, disputata allo stadio Diego Armando Maradona il 4 novembre 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Da quando veste la maglia del Napoli, ovvero dall'agosto 2024, Buongiorno è stato fin da subito uno dei titolari inamovibili nelle gerarchie di Antonio Conte. Ad oggi il suo bottino parla di 65 presenze ed una rete con la maglia dei partenopei. La scorsa stagione ha visto il campo ben 42 volte, che lo ha reso il secondo giocatore più impiegato insieme a Leonardo Spinazzola. Una brutta tegola per Allegri.