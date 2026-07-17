La società campana ha comunicato che il difensore non potrà prendere parte al ritiro: altre novità nelle prossime ore
Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Massimiliano Allegri alla guida del Napoli. Il tecnico toscano è arrivato a Dimaro questa mattina ma ha subito dovuto fare i conti con una brutta notizia: l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Il difensore, uno dei pilastri del reparto arretrato partenopeo, non potrà prendere parte al ritiro per un infortunio al ginocchio. Ancora non è chiaro se dovrà operarsi ma c'è il timore che il classe '99 possa stare fermo per diversi mesi.
Napoli, subito brutta notizia per Allegri: Buongiorno out per un infortunio al ginocchioIl Napoli rischia di dover fare a meno di Alessandro Buongiorno per parecchio tempo. Il difensore sarebbe dovuto partire oggi con la squadra per il ritiro in Trentino ma all'ultimo è stato fermato da un infortunio al ginocchio. Un brutto colpo per Massimiliano Allegri, al suo primo giorno da allenatore dei partenopei, che dunque dovrà provvedere a rimpiazzare uno dei pilastri del reparto difensivo.
Nota medica | Alessandro Buongiorno 👇https://t.co/lV1oppGCCw— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 17, 2026
Ancora non è chiara l'entità dell'infortunio ma nel frattempo la società campana ha diramato un comunicato sulle condizione dell'ex Torino: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro".
Da quando veste la maglia del Napoli, ovvero dall'agosto 2024, Buongiorno è stato fin da subito uno dei titolari inamovibili nelle gerarchie di Antonio Conte. Ad oggi il suo bottino parla di 65 presenze ed una rete con la maglia dei partenopei. La scorsa stagione ha visto il campo ben 42 volte, che lo ha reso il secondo giocatore più impiegato insieme a Leonardo Spinazzola. Una brutta tegola per Allegri.
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