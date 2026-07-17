Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

La finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, in programma domenica al MetLife Stadium di East Rutherford, potrebbe essere condizionata da un fattore del tutto imprevedibile: il fumo degli incendi che da giorni stanno devastando vaste aree del Canada. Al momento non esiste alcuna decisione ufficiale sul rinvio dell'incontro, ma tutto dipenderà dall'evoluzione della qualità dell'aria nelle prossime ore. Se la nube dovesse tornare a livello del suolo e l'indice AQI superasse quota 150, le condizioni potrebbero diventare particolarmente impegnative per i calciatori e potenzialmente rischiose per gli spettatori più vulnerabili. Un'eventuale situazione critica costringerebbe gli organizzatori a valutare misure straordinarie per garantire lo svolgimento della partita in piena sicurezza.

Il fumo degli incendi torna a minacciare New York

L'origine del problema è nei giganteschi incendi boschivi che continuano a interessare il Canada. Il vento ha nuovamente trasportato enormi quantità di fumo verso gli Stati Uniti, riportando cieli grigi e una foschia persistente su New York, Filadelfia e diversi Stati dell'area dei Grandi Laghi.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO: L'argentino Enzo Fernández calcia il pallone durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania allo stadio Alberto J. Armando, il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Le autorità canadesi hanno registrato circa 850 focolai attivi, mentre una intensa cupola di calore mantiene l'aria stagnante, impedendo agli inquinanti di disperdersi rapidamente. Pur non raggiungendo ancora i livelli estremi del 2023, la situazione viene monitorata costantemente perché potrebbe evolvere rapidamente in base alle condizioni meteorologiche.

Qualità dell'aria sotto osservazione in vista della finale

Le autorità sanitarie hanno già invitato bambini, anziani e persone affette da patologie respiratorie a limitare le attività all'aperto. In diverse zone gli indici della qualità dell'aria hanno raggiunto valori compresi tra 151 e 200, classificati comeIn alcune aree sono stati registrati picchi ancora più elevati.

Per la finale del Mondiale gli occhi sono puntati soprattutto sull'evoluzione dei venti. Un miglioramento delle condizioni meteo, con temporali e un abbassamento delle temperature previsto nel fine settimana, dovrebbe favorire la dispersione del fumo. Se invece la nube dovesse tornare a investire l'area di New York nelle ore precedenti al match, la priorità diventerebbe la tutela della salute di atleti, staff e tifosi, alimentando inevitabilmente le discussioni sull'opportunità di disputare regolarmente l'evento più atteso del torneo.