Sarà Slavko Vincic a dirigere la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio alle ore 21:00. La FIFA ha scelto il fischietto sloveno per l'ultimo atto della competizione e la sua reazione al momento della comunicazione ufficiale è stata particolarmente emozionante. L'esperienza nelle finali non manca, visto che ha arbitrato anche la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund nel 2024 e la finale di Europa League tra Francoforte e Rangers nel 2022.

L'arbitro sloveno ha già diretto tre partite in questo Mondiale prima di ricevere l'incarico per la finale tra Spagna e Argentina, infatti è stato protagonista della fase a gironi con Brasile-Marocco, terminata 1-1, e Giordania-Algeria, vinta dagli algerini per 2-1. Successivamente ha arbitrato anche la sfida dei sedicesimi di finale tra Messico ed Ecuador, conclusa con il successo messicano per 2-0.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 04 GIUGNO: L'arbitro Slavko Vincic gesticola durante la partita di semifinale della UEFA Nations League 2025 tra Germania e Portogallo alla Munich Football Arena il 04 giugno 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Mondiale, Spagna-Argentina: l'emozione di Slavko Vincic

Nel video pubblicato sui canali social della FIFA si vede Vincic commuoversi dopo l'annuncio di Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale, che gli comunica la designazione per la partita più importante del torneo. Gli assistenti saranno i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato al giordano Adham Makhadmeh.

La tecnologia sarà invece affidata al tedesco Bastian Dankert, scelto come arbitro VAR, con il supporto di Nicolas Gallo, colombiano, e Khamis Al Marri, del Qatar, come assistenti VAR.

Nel corso di queste gare Vincic ha mostrato complessivamente 7 cartellini gialli e 1 cartellino rosso, quest'ultimo arrivato dopo un episodio particolare che ha visto coinvolti Piero Hincapié e Santiago Gimenez. Dopo un acceso scambio di battute tra i due giocatori, il direttore di gara ha applicato la nuova regola introdotta dalla FIFA, espellendo il difensore ecuadoriano per via della nuova "legge Prestianni", che vieta categoricamente ai giocatori di coprirsi la bocca per parlare in campo, applicata in questo Mondiale per evitare situazioni come quella accaduta in Benfica-Real Madrid.

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Sia Spagna che Argentina hanno già incrociato il cammino di Slavko Vincic nel corso delle competizioni internazionali. L'arbitro sloveno, già presente ai Mondiali 2022 in Qatar, ha diretto una gara della nazionale argentina nella fase a gironi, quella contro l'Arabia Saudita terminata con l'inaspettata e incredibile sconfitta dell'Albiceleste per 2-1.

Il precedente sorride alla Roja, visto che lo sloveno ha arbitrato la semifinale di EURO 2024 contro la Francia, vinta dalla squadra spagnola, un successo che ha permesso agli uomini di Luis de la Fuente di raggiungere la finale e conquistare poi il titolo europeo.