Luigi Mereu

Napoli, sorpasso al Milan per Gila: Beukema verso il Liverpool sblocca l'affare con la Lazio
L'interesse delle squadre per il difensore della Lazio
Nato nel 2003, studio Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Cagliari e la mia passione più grande da quando sono vivo è lo sport, soprattutto il calcio. Mi è sempre piaciuto giocarci, ma col tempo mi son reso conto di divertirmi molto di più guardandolo, cercando di capire ciò che vedo in campo.
L'interesse delle squadre per il difensore della Lazio
Le parole dell'ex difensore tedesco
Le parole del presidente del Paris Saint Germain
Il bilancio dei festeggiamenti a Parigi
Locatelli multato per la simulazione in area contro il Verona
I numeri del brasiliano nonostante la pubalgia
Il punto sul riscatto dell'attaccante danese classe 2003
Le ultime sui rinnovi in casa giallorossa
I dettagli sul possibile riscatto del terzino di proprietà della Lazio
Le dichiarazioni di Arda Turan tra ricordi, imprese e una notte rimasta iconica
Nuovo infortunio per il terzino francese del Real Madrid
Le parole di Endrick sul suo possibile ritorno al Real Madrid
Le ultime sulle condizioni di Sir Alex Ferguson
Il record del diciannovenne francese del Bournemouth
Faccia a faccia tra l'ex difensore del Torino e l'ex Atletico Madrid
Il giovane portiere italiano ha sostituito il titolare Safonov esordendo in Ligue 1.
Le parole di Cristiano Ronaldo a Canal GOAT sul suo futuro
L'agente del centrocampista argentino ha minimizzato le voci che lo collegano al Real Madrid
Il Canada ha negato l'ingresso a Vancouver ad alti dirigenti della Federcalcio iraniana
Le possibilità per il futuro di Danilo Luiz da Silva, ex capitano della Juventus
Un kit speciale in occasione del 50° anniversario del devastante sisma che ha colpito il Friuli
La FA ha scelto chi dirigerà la finale del 16 maggio a Wembley tra Chelsea e Manchester City.
L'annuncio del club catalano sulle decisioni intraprese per i colpevoli di bagarinaggio.
Questo fine settimana è atteso l'annuncio ufficiale del Manchester United
Le dichiarazioni di Koke e Simeone alla vigilia della semifinale di Champions League.
Le richieste di Infantino per garantire la sua sicurezza al congresso FIFA in programma a Vancouver.
Le parole dell'avvocato di Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano.
Dopo 10 anni e 19 trofei John Stones, difensore inglese classe 1994, lascerà il Manchester City.
Il bizzarro pranzo del tifoso del West Ham mentre viaggiava in treno verso lo stadio
Dino Tommasi ricoprirà l'incarico fino al termine dell'attuale campionato.