Luigi Mereu

| Aspirante Giornalista

Nato nel 2003, studio Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Cagliari e la mia passione più grande da quando sono vivo è lo sport, soprattutto il calcio. Mi è sempre piaciuto giocarci, ma col tempo mi son reso conto di divertirmi molto di più guardandolo, cercando di capire ciò che vedo in campo.