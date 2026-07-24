L'entusiasmo dei tifosi della Juventus continua a crescere in vista della stagione 2026-27, infatti a 24 ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, il club bianconero ha già superato il numero di tessere sottoscritte nella passata annata, un segnale importante di fiducia nei confronti della squadra guidata da Luciano Spalletti. L'entusiasmo dei fedeli però non basta se la dirigenza bianconera non si muoverà presto sul mercato, infatti per adesso l'unico acquisto della Juve è stato Jeff Ekhator dal Genoa, che non basterà da solo per riscattare la scorsa, fallimentare, stagione.

Juventus: campagna abbonamenti da record

Nella stagione 2025-26 erano stati sottoscritti 19.200 abbonamenti, considerando anche i posti Premium. Quel dato è stato ora oltrepassato, nonostante manchi ancora tutto oggi al termine della campagna. I tifosi avranno quindi ancora qualche ora a disposizione per assicurarsi un posto all'Allianz Stadium per tutte le gare casalinghe della Juventus in Serie A.

TURIN, ITALY - FEBRUARY 25: Vista generale dell'Allianz Stadium durante la partita di ritorno dei Play-off della Fase a Eliminazione Diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra Juventus e Galatasaray A.S. allo Juventus Stadium il 25 febbraio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Stefano Guidi/Getty Images)

Il risultato assume un significato particolare se si considera che i bianconeri sono reduci da una stagione complicata, conclusa senza la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante ciò, il popolo juventino ha risposto presente, dimostrando ancora una volta il forte legame con la squadra e la fiducia nel nuovo progetto affidato a Luciano Spalletti.

L'obiettivo della società è ora quello di chiudere la campagna abbonamenti con un ulteriore incremento delle tessere sottoscritte, confermando l'Allianz Stadium come uno degli impianti più partecipati del calcio italiano. Allo stesso tempo, la dirigenza continua a lavorare sul mercato per consegnare a Spalletti una rosa competitiva in vista dell'inizio del campionato, alimentando ulteriormente l'entusiasmo di una tifoseria che ha già dato una prima, importante risposta.

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Il punto sul mercato

Uno dei nomi più caldi resta quello del "Dibu" Martinez. Il portiere argentino è da tempo un obiettivo per la Vecchia Signora, che cerca un portiere di esperienza e personalità da affiancare a Michele Di Gregorio, reduce da una stagione non da Juventus. La trattativa, però, non è semplice: l'Aston Villa non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio numero 1 e i bianconeri non sono l'unico club interessato al finalista dell'ultimo Mondiale.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 MAGGIO: Emiliano Martínez dell'Aston Villa reagisce durante la partita di Premier League tra Manchester United FC e Aston Villa FC all'Old Trafford il 25 maggio 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

In attacco continua invece la lunga trattativa per Randal Kolo Muani, ma l'accordo con il Paris Saint Germain non è ancora stato trovato. La distanza economica tra i due club rimane significativa, con il PSG che valuta il giocatore a cifre troppo alte. Ancora più particolare è la situazione legata a Dusan Vlahovic, con il serbo che sembrava destinato a lasciare Torino dopo la scadenza del contratto e una stagione complicata, ma la mancanza di alternative concrete e l'emergenza nel reparto offensivo hanno riaperto uno scenario inatteso.