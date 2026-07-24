Il Dibu Martinez resta il primo obiettivo ma la trattativa è in salita: Vicario e Suzuki guadagnano terreno per la porta della Juventus
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La ricerca del nuovo portiere entra nella fase decisiva. La Juventus continua ad inseguire il Dibu Martinez, ma le difficoltà nella trattativa con l'Aston Villa stanno spingendo il club a valutare con sempre maggiore convinzione le alternative, rappresentate da Guglielmo Vicario e Zion Suzuki.
Martinez il sogno, ma l'Aston Villa non apre: la situazioneIl nome in cima alla lista continua ad essere quello di Emiliano Martinez da diversi mesi ormai. Il portiere argentino è considerato tutt'ora il profilo ideale per aggiungere esperienza, leadership e personalità all'interno dello spogliatoio, tutte caratteristiche ritenute fondamentali per guidare la squadra bianconera nella prossima stagione. Tuttavia, la trattativa sembra ancora tutt'altro che semplice. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Aston Villa avrebbe respinto un'offerta della Juventus pari a circa 6/7 milioni di euro, ritenendola ancora insufficiente. Il club inglese continua infatti a premere su cifre decisamente superiori, nonostante il portiere stia spingendo affinché venga mantenuta una promessa che gli consentirebbe di trasferirsi a Torino. La distanza tra domande e offerta resta quindi il principale ostacolo: oltre al costo del cartellino, pesa anche l'ingaggio elevato che la Juve dovrebbe sostenere, rendendo l'operazione ancora più complessa.
La Juve guarda oltre: Suzuki e Vicario le alternativeDi fronte alle difficoltà per Martinez, la Juventus continua a lavorare per Zion Suzuki, portiere giapponese in forza al Parma. I contatti con il club ducale, riporta Di Marzio, sono proseguiti anche nelle ultime ore, ma tra le parti permane ancora una distanza sulle valutazioni economiche. Il portiere piace molto per età, prospettiva e margini di crescita, ma c'è anche la concorrenza dalla Premier League, che resta viva. La Juventus punta ad avvicinare la richiesta del Parma alla propria offerta, nella speranza di trovare un punto d'incontro.
Oltre al giapponese, l'altra alternativa concreta è rappresentata da Guglielmo Vicario: l'estremo difensore del Tottenham torna prepotentemente nei pensieri della dirigenza bianconera e, secondo gli ultimi aggiornamenti, è ora tra i candidati più credibili per la porta juventina. L'ex Empoli è inoltre ritenuto fuori rosa e infatti non partirà con la squadra per la tournée pre stagione degli Spurs. Qualora la Juve decidesse di affondare definitivamente il colpo su Vicario, proverebbe a negoziare con il club londinese le migliori condizioni possibili, consapevole che il costo del cartellino sarebbe superiore a quello di Martinez ma con uno stipendio più sostenibile.
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