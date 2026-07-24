La ricerca del nuovo portiere entra nella fase decisiva. La Juventus continua ad inseguire il Dibu Martinez, ma le difficoltà nella trattativa con l'Aston Villa stanno spingendo il club a valutare con sempre maggiore convinzione le alternative, rappresentate da Guglielmo Vicario e Zion Suzuki.

Martinez il sogno, ma l'Aston Villa non apre: la situazione

Il nome in cima alla lista continua ad essere quello dia diversi mesi ormai. Il portiere argentino è considerato tutt'ora il profilo ideale per aggiungereall'interno dello spogliatoio, tutte caratteristiche ritenute fondamentali per guidare la squadra bianconera nella prossima stagione. Tuttavia, la trattativa sembra ancora tutt'altro che semplice. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'avrebbe respinto un'offerta dellapari a circa 6/7 milioni di euro, ritenendola ancora. Il club inglese continua infatti a premere su cifre decisamente superiori, nonostante il portiere stia spingendo affinché venga mantenuta unache gli consentirebbe di trasferirsi a Torino. La distanza tra domande e offerta resta quindi il principale ostacolo: oltre al costo del cartellino, pesa anche l'ingaggio elevato che la Juve dovrebbe sostenere, rendendo l'operazione ancora più

ISTANBUL, TURCHIA - 20 MAGGIO: Emiliano Martinez dell'Aston Villa durante la finale di UEFA Europa League 2026 tra SC Freiburg e Aston Villa FC al Besiktas Park il 20 maggio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

La Juve guarda oltre: Suzuki e Vicario le alternative

Di fronte alle difficoltà per Martinez, lacontinua a lavorare per, portiere giapponese in forza al. I contatti con il club ducale, riporta Di Marzio, sono proseguiti anche nelle ultime ore, ma tra le parti permane ancora unasulle valutazioni economiche. Il portiere piace molto per età, prospettiva e margini di crescita, ma c'è anche la concorrenza dalla, che resta viva. La Juventus punta ad avvicinare la richiesta del Parma alla propria offerta, nella speranza di trovare un punto d'incontro.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 FEBBRAIO: Guglielmo Vicario del Tottenham Hotspur reagisce durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Arsenal al Tottenham Hotspur Stadium il 22 febbraio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Oltre al giapponese, l'altra alternativa concreta è rappresentata da Guglielmo Vicario: l'estremo difensore del Tottenham torna prepotentemente nei pensieri della dirigenza bianconera e, secondo gli ultimi aggiornamenti, è ora tra i candidati più credibili per la porta juventina. L'ex Empoli è inoltre ritenuto fuori rosa e infatti non partirà con la squadra per la tournée pre stagione degli Spurs. Qualora la Juve decidesse di affondare definitivamente il colpo su Vicario, proverebbe a negoziare con il club londinese le migliori condizioni possibili, consapevole che il costo del cartellino sarebbe superiore a quello di Martinez ma con uno stipendio più sostenibile.